Ein 15-Jähriger wird in einer Regionalbahn im Kreis Heilbronn von vier Unbekannten geschlagen und getreten. Die Polizei sucht Zeugen.















Vier bislang unbekannte Täter haben in einer Regionalbahn im Kreis Heilbronn einen 15 Jahre alten Jugendlichen am Freitagnachmittag geschlagen und getreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, wartete der 15-Jährige am Bahnhof Möckmühl auf seinen Zug, als die vier Täter auf ihn zukamen und ihn offenbar lautstark beschimpften. Als der Jugendliche in die Bahn einstieg, traten die Täter ihm in den Rücken und in die Wade. Im Zug ließen die vier Unbekannten ebenfalls nicht von ihm ab, dabei wurde der Jugendliche erneut getreten und ins Gesicht geschlagen.

Der Grund für den Übergriff dürfte nach jetzigem Stand der Ermittlungen im privaten Umfeld der Beteiligten liegen. Eine ärztliche Versorgung benötigte der Geschädigte nicht, er erstattete im Nachgang eine Anzeige im Bundespolizeirevier Heilbronn. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gemeinschaftlichen Körperverletzung dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/ 87035 0 zu melden.