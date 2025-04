Vorfall in Ravensburg: Mann beißt Polizistin krankenhausreif

1 Laut Polizei bedrohte und beleidigte der Mann auch weitere Einsatzkräfte. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Polizisten versuchen, einen Mann in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann wehrt sich und beißt einer Beamtin in den Arm.











Ein Mann hat eine Polizistin in Ravensburg so stark in den Arm gebissen, dass sie ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige am Sonntag zuvor wegen selbstgefährdenden Verhaltens gemeldet worden. Beim Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen, habe sich der alkoholisierte Mann massiv gewehrt und der Beamtin eine blutende Wunde zugefügt.

Laut Polizei bedrohte und beleidigte der Mann auch weitere Einsatzkräfte. Er sei schließlich in eine Spezialklinik gebracht worden. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.