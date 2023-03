1 Bei der Festnahme verletzte der Mann vier Polizeibeamte leicht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand hat in Plochingen (Kreis Esslingen) eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm angesprochen und festgehalten. Als die Frau in einen Laden floh, warf der Mann eine Palette nach den Angestellten. Die Polizei nahm ihn fest.















Ein 41-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand hat am Freitag in Plochingen (Kreis Esslingen) mehrere Menschen angegriffen. Nach Polizeiangaben sprach der Mann zunächst gegen 11.40 Uhr in der Marktstraße eine Frau an, als sie eine Bäckerei verließ. Dabei trug sie ihr Kleinkind auf dem Arm. Sie konnte sich losreißen und flüchtete in einen Laden. Der Mann folgte ihr daraufhin und warf eine Palette in die Richtung Beschäftigten des Geschäfts, traf aber niemanden. Als Streifenwagen der unterdessen alarmierten Polizei eintrafen, versuchte der Mann zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn aber einholen und schließlich überwältigen. Weil der Mann starken Widerstand leistete, wurden vier Polizisten jeweils leicht verletzt. Die Beamten brachten den 41-Jährigen danach in eine psychiatrische Einrichtung, wo er stationär aufgenommen wurde.

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Den ersten Ermittlungen zufolge kannten sich der Angreifer und die Frau nicht.