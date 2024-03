Vorfall in Plochingen: Autofahrer gefährdet Personen in Fußgängerzone

Autofahrer gefährdet Personen in Fußgängerzone

Vorfall in Plochingen

1 Nach Angaben der Polizei musste ein Fußgänger zur Seite springen, um dem BMW auszuweichen. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstagabend ist in Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar ein unbekannter BMW-Fahrer zu schnell durch eine Fußgängerzone gefahren und soll dabei Passanten gefährdet haben.











Link kopiert

In der Marktstraße in Plochingen (Kreis Esslingen) hat am Dienstagabend ein Unbekannter mit seinem BMW offenbar eine Person gefährdet. Die Polizei bittet unter 071 53/955 10 um Zeugenhinweise.

Kurz nach 18 Uhr soll ein weißer BMW zu schnell durch die Fußgängerzone in der Marktstraße gefahren sein. Dabei musste ein ebenfalls noch unbekannter Passant offenbar zur Seite Springen, als der Wagen heranfuhr. Die Polizei ermittelt.