Vorfall in Plochingen

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt der Polizeiposten Plochingen nach einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr in der Urbanstraße an der Tiefgarage des Gymnasiums ereignet hat.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dort ein 13-Jähriger von einer ihm unbekannten mehrköpfigen Personengruppe angesprochen. Nachdem der 13-Jährige die Frage nach Bargeld verneinte, griff einer der Jugendlichen nach der Tasche des Geschädigten und nahm sich einen Geldschein heraus. Auch ein zweiter Jugendlicher der Gruppe nahm dem 13-Jährigen einen weiteren Geldschein gewaltsam ab.

Einer der Jugendlichen wurde als etwa 185-190 cm groß, 16-17 Jahre alt, schlank und mit lockigen längeren dunklen Haaren, die mit einem Stirnband nach hinten geschoben waren, beschrieben. Ferner war er mit einem gelben Shirt bekleidet. Der andere war etwa 165 cm groß und etwa 16 Jahre alt, von dicker Statur, hatte einen leichten Kinnbart und mittellange dunkle Haare, die zum Seitenscheitel gegelt waren. Er trug ein Barcelona-Fußballtrikot.

Der 13-jährige Geschädigte blieb unverletzt und meldete den Vorfall erst später der Polizei. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Plochingen, Tel. 07153/3070, erbeten.