Vorfall in Ostfildern: Streit unter Alkoholeinfluss – Frau verletzt Bekannten mit Stock und Messer

Vorfall in Ostfildern

1 Die Frau soll ihren Kontrahenten unter anderem mit einem Messer leicht verletzt haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Ulrich Roth

In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein Streit eskaliert. Eine 37-Jährige soll einen Bekannten an einer Bahnhaltestelle mit einem Stock und einem Messer verletzt haben.











Eine 37-jährige Frau soll am Dienstagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen Bekannten verletzt haben. Die Polizei ermittelt nach Angaben einer Sprecherin nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Den Angaben zufolge geriet die Frau gegen 19.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle in der Hedelfinger Straße mit ihrem 45-jährigen Bekannten in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug die Frau dann mit einem Ast auf ihren Kontrahenten ein und fügte ihm mit einem Messer leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war aber nicht erforderlich. Die Polizei stellte das Messer sicher und nahm die 37-Jährige in Gewahrsam. Beide Beteiligten standen offenbar unter Alkoholeinfluss.