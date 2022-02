Vorfall in Ostfildern-Scharnhausen Duplex-Garage bricht herunter

Wegen eines Defekts an einer Duplex-Garage mussten am Dienstagabend in Ostfildern-Scharnhausen zwei Fahrzeuge von der Feuerwehr Ostfildern geborgen werden. Bei dem Vorfall in der Nellinger Straße in Ostfildern-Scharnhausen wird niemand verletzt.