1 Der Rettungsdienst musste den jungen Radfahrer in eine Klinik einliefern. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Weil eine Autofahrerin am Dienstag in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) ihre Autotür öffnete, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, stürzte ein junger Radfahrer und verletzte sich.















Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag im Ostfilderner Ortsteil Ruit (Kreis Esslingen) unachtsam die Fahrertür geöffnet und dadurch einen Radfahrer zu Fall gebracht. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau kurz von 16 Uhr in der Kronenstraße aus ihrem Auto aussteigen. Dabei achtete sie jedoch nicht auf den von hinten nahenden Radfahrer. So kollidierte der 24-Jährige frontal mit der geöffneten Fahrertür und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste, nachdem sich Ersthelfer vor Ort um den jungen Mann gekümmert hatten. Den Schaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 4 500 Euro.