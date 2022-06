1 Der Täter zerstörte im Schulgebäude in Ostfildern unter anderem Türen und Laptops (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Silas Stein

Zwischen Montag und Dienstag ist ein Unbekannter in eine Schule in Ostfildern (Kreis Esslingen) eingebrochen. Der Täter hat Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen.















Link kopiert

In eine Schule in der Lindenstraße in Ostfildern ist ein Unbekannter von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr schlug der Täter laut Polizeiangaben eine Scheibe am Schulgebäude ein und gelangte ins Innere. Dort brach er mehrere Türen auf und zerstörte Einrichtungsgegenstände sowie mehrere Laptops. Zudem brach er eine Geldkassette auf und konnte mit deren Inhalt fliehen.

Die Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesguts können derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt.