Vorfall in Ostfildern

1 Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in eine Fachklinik. (Symbolfoto) Foto: Heiko Küverling/AdobeStock

Die Polizei habt am Donnerstag in Ostfildern einen 30-Jährigen festgenommen, der in psychischem Ausnahmezustand gegen ein fahrendes Auto getreten haben soll. Danach soll er einen Mitbewohner mit einem Metallrohr angegriffen haben.















In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Donnerstag ein 30-Jähriger offenbar gegen ein fahrende Auto geschlagen. Danach soll er einem Mitbewohner mit einer Metallstange angegriffen haben. Die Polizei ermittelt nun unter andere, wegen gefährlicher Körperverletzung und, weil er sich bei seiner Festnahme gewehrt und die Beamten angegriffen haben soll. Dies teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Zuerst war der Mann gegen 16.10 Uhr in der Maybachstraße aufgefallen, als er einen Toyota mit einem Schalg beschädigte, während das Auto an ihm vorbeifuhr. Danach begab er sich in eine Unterkunft, wo der psychisch auffällige 30-Jährige einen drei Jahre älteren Mitbewohner angegriffen und mit einem Metallrohr geschlagen haben soll.

Als die alarmierte Polizei eintraf, trat der Mann den Angaben zufolge aggressiv auf und war augenscheinlich betrunken. Er soll die Beamten beworfen haben, woraufhin diese ihn zu Boden brachten und mit Handschellen fesselten.

Die Polizei brachte den Mann in eine Fachklinik. Währenddessen soll er die Beamten beleidigt haben, zuvor habe er versucht, sie mit Tritten und einem Kopfstoß anzugreifen.

Vier Polizisten seien verletzt worden, der 33-jährige Mitbewohner musste in ein Krankenhaus gebracht werden.