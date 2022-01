1 Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ist auf der Suche nach Zeugen. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Ostfildern - Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag in Ostfildern zwischen dem Scharnhauser Park und Nellingen ereignet haben soll. Gegen 17.15 Uhr lief eine Elfjährige eigenen Schilderungen zufolge auf dem neben der Landesstraße 1192 verlaufenden Feldweg in Verlängerung des Otto-Reiniger-Wegs in Richtung Nellingen. Laut der Polizei soll sich aus Richtung des Scharnhauser Parks ein weißer Transporter genähert haben. Anschließend sollen zwei Männer, die aus dem Fahrzeug ausgestiegen waren, das Mädchen angegangen und festgehalten haben. Die Elfjährige habe sich ihren Angaben zufolge losreißen und davonrennen können. Das unverletzt gebliebene Kind habe den Vorfall später zuhause seinen Eltern geschildert.

Die beiden unbekannten Männer sollen etwa 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Sie sollen kurze, dunkle Stoppelhaare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die sich gegen 17.15 Uhr im Bereich des Feldwegs aufgehalten aufgehalten oder dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Esslinger Kriminalpolizei zu melden.

Vor allem sucht die Polizei eine ungefähr 25 Jahre alte Spaziergängerin mit einem Hund, die auf die Situation aufmerksam geworden sein und die Männer angeblich angeschrien haben soll.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11/70 91-3 zu melden.