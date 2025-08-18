Vorfall in Ostfildern: Auf Kinderspielplatz onaniert– Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs

1 Die Polizei ermittelt gegen den 52-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Die Polizei ermittelt gegen einen 52-Jährigen, der am Sonntag auf einem Kinderwasserspielplatz in Ostfildern (Kreis Esslingen) masturbiert haben soll. Eltern meldeten den Vorfall.











﻿ Ein 52-Jähriger hat sich am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in Ostfildern (Kreis Esslingen) vor Kindern entblößt. Nach Angaben der Polizei saß der Mann gegen 17.15 Uhr auf einer Parkbank am Kinderwasserspielplatz in der Gabriele-Münter-Straße.

Er geriet mit mehreren Eltern in einen Streit, in dessen Verlauf er sich aus ausgezogen haben soll und onaniert haben soll.

Außerdem beleidigte der Mann die Anwesenden während der Auseinandersetzung. Danach flüchtete er vom Spielplatz. Die Polizei konnte den Verdächtigen inzwischen eindeutig identifizieren und leitete Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ein.