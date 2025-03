Vorfall in Oberesslingen: 23-Jähriger bedroht Personal in Imbiss mit Messer

1 Bei seiner Festnahme wehrte der Mann sich. (Symbolfoto) Foto: dpa /Marijan Murat

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Esslingen einen 23-Jährigen festgenommen, der zuvor die Angestellten eines Imbiss in der Hirschlandstraße mit einem Messer bedroht haben soll. Er wurde in die psychiatrische Fachabteilung einer Klinik gebracht.











Ein 23-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in Oberesslingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 17 Uhr meldeten Zeugen, dass er in einem Imbiss in der Hirschlandstraße mit einem Messer das Personal bedroht haben soll. Noch bevor die Polizei eintraf, verließ er den Ort.

Kurz darauf kehrte er jedoch zurück und wurde vorläufig festgenommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. In seinem Hosenbund führte er ein Messer mit sich, das die Beamten beschlagnahmten. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der 23-Jährige in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik untergebracht.