Vorfall in Nürtingen: Verletzter Senior in Zaun eingeklemmt – Polizei sucht Zeugen

Verletzter Senior in Zaun eingeklemmt – Polizei sucht Zeugen

Vorfall in Nürtingen

1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Senior zuvor gesehen haben. (Symbolfoto) Foto: /MAGO/Alexander Pohl

Am Dienstagabend entdecken Zeugen beim Busbahnhof Nürtingen einen verletzten Senior im Gebüsch. Die Rettungskräfte können ihn befreien, aber wie geriet der Mann in die missliche Lage?











Am Dienstagabend haben Zeugen in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen verletzten Fußgänger in der Nähe des Busbahnhofs im Gebüsch gefunden. Nach Angaben der Polizei alarmierten sie deshalb gegen 20.15 Uhr die Rettungskräfte.

Der über 80 Jahre alte Senior war zwischen der Oberboihinger Straße und einer Schule in einem Zaun eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann, der daraufhin zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht wurde. Wie der Mann in die Lage geraten war, ist nach Angaben der Polizei unklar. Daher bitten die Beamten nun Zeugen, denen der leicht demente Mann zwischen 18 und 20.15 Uhr im Bereich des Busbahnhofs aufgefallen ist, um Hinweise unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40. Der Senior war mit einem Gehstock unterwegs.