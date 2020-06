Vorfall in Nürtingen

1 Das kleine Reh konnte laut Polizei gerettet werden. Foto: pixabay/congerdesign

Laut Polizei hat sich am Freitag ein Rehkitz in einem Zaun verfangen. Beamten konnten das Tier retten.

Nürtingen - Ein Rehkitz konnte am Freitagvormittag in Reudern laut Polizei von Beamten aus einem Maschendrahtzaun befreit werden. Um 11.30 Uhr meldete der Besitzer eines Gartengrundstücks am Ortsrand von Reudern, dass sich bei ihm ein Rehkitz im Zaun verfangen hat. Den Polizisten gelang es, mit einer Zange den Zaun zu durchtrennen, ohne das Tier berühren zu müssen. Im Anschluss sprang das unverletzte Rehkitz auf und rannte davon.