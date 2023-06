Frau an den Haaren gezogen und Tablet beschädigt

Vorfall in Nürtingen

1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer festnehmen und in eine Fachklinik bringen. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Ein 32-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Nürtingen (Kreis Esslingen eine Frau angegriffen und ihr Tablet beschädigt. Zeugen konnten den Mann vertreiben, die Polizei nahm ihn fest.















Offenbar im psychischen Ausnahmezustand hat ein 32-Jähriger am Donnerstagvormittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Frau angegriffen. Zuvor soll er andere Personen bespuckt und beleidigt haben, teilt ein Polizeisprecher mit.

Demnach ging der Mann in der Neuffener Straße im Stadtteil Rossdorf unvermittelt auf die Passanten los. Die Frau soll er schließlich an den Haaren gezogen haben und ihr Tablet beschädigt haben, indem er es aus ihrer Hand schlug.

Er ließ erst von der Frau ab und entfernte sich, als weitere Zeugen einschritten. Wenig später konnte die Polizei in abführen und in eine Fachklinik bringen, er hatte offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.