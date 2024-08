Vorfall in Nürtingen: Drei Personen landen nach Streit um laute Musik im Krankenhaus

Vorfall in Nürtingen

Ein 26-Jähriger, ein 35-Jähriger und ein 55-Jähriger geraten am Donnerstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) zunächst verbal aneinander. Dann werden sie handgreiflich. Alle Beteiligten müssen anschließend medizinisch behandelt werden.











Einsatzkräfte haben in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Donnerstagabend gegen 23.50 Uhr drei Streithähne getrennt. Wie die Polizei mitteilt, handele es sich bei den Kontrahenten um Bewohner einer Unterkunft in der Forststraße im Alter von 26, 35 und 55 Jahren.

Sie hätten sich zunächst wegen wegen lauter Musik gestritten. Dann sei die Situation eskaliert. Dabei soll neben Fäusten auch ein Tischbein als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein. Alle Beteiligten mussten anschließend verletzt ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall laufen.