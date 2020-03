1 Der unbekannte Dieb schlug eine Scheibe des betroffenen Fahrzeugs ein, um an einen Geldbeutel im Innern des Wagens zu kommen. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Nürtingen - Ein Autoknacker hat in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in Neckarhausen geklaut. Der Unbekannte erspähte nach Angaben der Polizei in dem in der Lange Straße geparkten Wagen den Geldbeutel, der offen auf dem Beifahrersitz lag. Daraufhin schlug er das Beifahrerfenster ein, nahm das Portemonnaie an sich und verschwand unerkannt. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld in nicht genannter Höhe auch diverse persönliche Dokumente und Bankkarten des Besitzers. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.