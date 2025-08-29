Vorfall in Nürtingen: Aggressiver Mann attackiert Polizisten – zwei Beamte verletzt

1 Die Polizei nahm den MAnn in Gewarhsam. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Mit einem Messer in der Hand soll ein 35-Jährige mit einem Begleiter Steine gegen ein Fenster geworfen haben. Als die Polizei eingriff, war er sehr aggressiv und verletzte zwei Beamte.











﻿ Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Metzinger Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei war er gegen 18.30 Uhr mit einem 20 Jahre alten Begleiter unterwegs.

Beide warfen Steine gegen das Fenster eines Anwohners und forderten Geld für Alkohol. Der Ältere hielt dabei ein Messer in der Hand. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Der 35-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten dann sehr aggressiv. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei er nach den Polizisten trat.

Außerdem hatte er sich selbst im Mundbereich gebissen. Rettungskräfte untersuchten ihn zunächst vor Ort. Danach wurde er in Gewahrsam genommen und schließlich in eine Fachklinik gebracht. Bei dem Einsatz erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen, sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Ein Messer wurde nicht gefunden. Gegen den Mann laufen Strafanzeigen.

Welche Rolle spielte der Begleiter?

Die Rolle seines Begleiters ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 20-Jährige war noch vor dem Eintreffen der Streifen in Richtung Neckar geflüchtet. Er wurde später auf einem Fußweg zur Wörthbrücke gestellt und ins Polizeirevier gebracht.