Vorfall in Nürtingen: 65-Jährige unsittlich berührt - Polizei sucht Zeugen

Eine 65-Jährige soll in Nürtingen unsittlich berührt worden sein – die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto).

Eine Fußgängerin wird in Nürtingen-Rossdorf (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten unsittlich berührt. Die Frau schreit. Daraufhin flüchtet der Täter. Wer hat etwas gesehen?











Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend im Bereich der Rembrandtstraße in Nürtingen-Roßdorf (Kreis Esslingen) ereignet haben soll. Nach Angaben der Polizei wurde dort eine 65-jährige Fußgängerin von einem Unbekannten unsittlich berührt.

Die Frau war gegen 18.10 Uhr in Richtung Berliner Straße unterwegs und begab sich in ein neben der Straße befindliches Gebüsch, um sich zu erleichtern. Dort soll sie von dem Unbekannten berührt worden sein. Nachdem die Frau lautstark geschrien hatte, flüchtete der Mann in Richtung Berliner Straße. Die Fußgängerin verständigte daraufhin die Polizei.

So soll der Täter ausgesehen haben

Diese leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht mehr antreffen. Der Unbekannte wird als 20 bis 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Laut der Zeugin hat er kurze, glatte Haare und ist sehr schlank.

Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke und einen grünen Rucksack. Er soll in einer unbekannten Sprache gesprochen haben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. Ebenso werden unter dieser Nummer Hinweise zum unbekannten Täter entgegengenommen.