Vorfall in Neuffen: 18-Jährige von Internetbekanntschaft sexuell belästigt

Vorfall in Neuffen

1 Die Polizei konnte den Verdächtigen im Zuge einer Fahndung ausfindig machen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 18-Jährige verabredet sich mit einer flüchtigen Internetbekanntschaft zu einem Treffen. Dabei wird der Mann offenbar übergriffig. Er flüchtet, als die 18-Jährige um Hilfe schreit.











Link kopiert

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, eine 18-Jährige in der Nacht zum Dienstag in Neuffen (Landkreis Esslingen) sexuell belästigt zu haben. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann mit der jungen Frau im Bereich eines Parkplatzes in der Teckstraße verabredet.

Beide kannten sich offenbar flüchtig aus dem Internet. Kurz nach 2 Uhr soll er die 18-Jährige im Verlauf des Treffens dann unter anderem gegen ihren Willen umarmt und unsittlich berührt haben.

18-Jährige schreit um Hilfe

Die junge Frau schrie laut Polizeibericht um Hilfe, woraufhin Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden. Daraufhin soll der Beschuldigte in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sein.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift im Alb-Donau-Kreis antreffen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.