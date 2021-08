1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Mittwochabend hat sich ein 65-jähriger Mann am Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) vor einer Frau entblößt und befriedigt. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Neckartailfingen - Ein 65-jähriger Mann ist am Mittwochabend am Aileswasensee in Neckartailfingen von der Polizei festgenommen worden, nachdem er sich vor einer 47-jährigen Frau entblößt und befriedigt hatte. Die Frau war gegen 12.30 Uhr zu Fuß am See unterwegs, als sie einen Mann hinter sich bemerkte. Dieser hatte sein Geschlechtsteil entblößt und onanierte, während er sie beobachtete.

Security kommt zur Hilfe

Die 47-Jährige schrie daraufhin laut auf, was Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf den Plan rief. Diese eilten der Frau zur Hilfe und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 65-Jährige wieder entlassen.