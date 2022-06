1 Am Aileswasensee in Neckartailfingen wurde am Sonntag offenbar ein Kind verletzt (Symbolfoto). Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Am Sonntagabend musste die Polizei in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ausrücken, als ein verbaler Streit in Handgreiflichkeiten eskalierte. Dabei wurde offenbar ein zehnjähriger Junge verletzt.















Die Hintergründe eines Streits, der sich am Sonntag am Aileswasensee bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ereignete, sind aktuell noch unklar. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei gerufen, wie ein Sprecher mitteilte. Demnach seien mehrere Erwachsene und ein Kind zunächst in einem verbalen Streit aneinander geraten, bevor es beim Seehaus zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Dabei soll der zehnjährige Junge leicht verletzt worden sein, sodass er im Anschluss vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern die Ermittlungen der Polizei noch an, das Revier in Nürtingen ist zuständig.