1 Nach der blutigen Auseinandersetzung in Markdorf ist noch vieles unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Auf einem Supermarktparkplatz in Markdorf (Bodenseekreis) geraten am Sonntagabend zwei Gruppen aneinander. Ein Messer könnte im Einsatz gewesen sein. Die Polizei sichert Spuren. Noch ist die Lage unübersichtlich.















Zwei Gruppen sind am Sonntagabend auf einem Parkplatz in Markdorf (Bodenseekreis) aufeinander losgegangen. Mindestens ein Mensch wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Nach dem blutigen Streit seien mehrere Männer festgenommen worden. „Es ist mindestens ein scharfkantiger Gegenstand zum Einsatz gekommen“, so die Sprecherin weiter. Ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelt, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Unklar sei demnach auch noch, wie viele Männer bei der Auseinandersetzung involviert waren und warum es zu dem Streit zwischen den Gruppen kam. Bei den Fahndungsmaßnahmen sei ein Hubschrauber eingesetzt worden. Auf dem Parkplatz sicherten Polizeibeamte Spuren. Die Lage sei noch unübersichtlich.