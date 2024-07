Vorfall in Ludwigsburg: Älterer Mann beleidigt Mutter und ihre Kinder – und spuckt umher

1 Die Ermittlungen blieben bislang erfolglos, die Polizei konnte den Unbekannten noch nicht finden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend eine Mutter sowie ihre beiden Kinder in Ludwigsburg angeschrien, beleidigt und umhergespuckt. Die Polizei sucht nach ihm und bittet Zeugen, sich zu melden.











Ein älterer Mann hat in Ludwigsburg eine Mutter sowie ihre beiden Kinder beleidigt und umhergespuckt. Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um kurz vor 19 Uhr in der Schorndorfer Straße, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

In der Nähe der Bushaltestelle Comburgstraße wurden demnach eine 42-Jährige sowie ihre sechs- und neunjährigen Kinder von dem Unbekannten angesprochen. Während des Gesprächs fing der Mann plötzlich an, sowohl die Frau als auch ihre Kinder anzuschreien, zu beleidigen und auch wild herum zu spucken. Daraufhin sei die Frau mit ihrer Tochter und ihrem Sohn auf einen nahe gelegenen Spielplatz geflüchtet und alarmierte dort die Polizei.

Bislang konnte die Polizei den älteren Mann nicht finden oder identifizieren. Er soll zwischen 60 und 65 Jahren alt sein und kurze, graue Haare haben. Während des Vorfalls habe er ein blaues Hemd sowie eine dunkle Hose getragen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter 0 71 41 / 18 53 53 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.