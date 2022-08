Vorfall in Lenningen

1 Wie viel Bargeld genau gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 66-jähriger Mann wird am Sonntagmorgen vor eine Gaststätte in Oberlenningen (Kreis Esslingen) ausgeraubt und getreten. Die unbekannten Täter flüchten.















Zwei bislang unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen in Lenningen einen 66-Jährigen ausgeraubt und ihn dann, als er schon auf dem Boden lag, getreten. Wie die Polizei mitteilte, liegt von den beiden Männern bislang lediglich eine vage Personenbeschreibung vor.

Tasche mit Geld auf den Händen gerissen

Nach den Angaben hatte der 66-Jährige gegen 5.30 Uhr eine Gaststätte in der Parkstraße in Oberlenningen verlassen. Vor dem Gebäude sollen ihn zwei Männern wohl unvermittelt angegriffen und ihm eine Tasche mit Geld aus den Händen gerissen haben. Der Angegriffene fiel dadurch hin. Die Unbekannten traten laut Polizei auf den am Boden liegenden Mann ein.

Unbekannte flüchten zu Fuß

Die zwei Männer flüchteten anschließend zu Fuß über einen Parkplatz und konnten unerkannt entkommen. Wie viel Bargeld genau gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.