Am Samstagnachmittag wurde ein 75-jähriger Radfahrer von einem Lastwagenfahrer im Unterlenningen (Kreis Esslingen) gefährdet und anschließend angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Lenningen - Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag in Unterlenningen zwischen einem Radfahrer und einem Lastwagenfahrer ereignet hat. Den ersten Polizeiermittlungen zufolge waren der 75-jährige Radfahrer und der bislang unbekannte Lastwagenfahrer mit ihren Fahrzeugen gegen 14.30 Uhr an einem Bahnübergang nach links in die Eisenbahnstraße abgebogen. Der Lastwagen soll daraufhin angehalten und zurückgesetzt haben, sodass der Radfahrer ausweichen musste. Wenig später überholte der Lastwagen offenbar den 75-jährigen Radfahrer und schnitt ihn, sodass er in einen Zaun abgedrängt wurde. In der Folge soll der Lastwagenfahrer den Senior körperlich angegangen sowie dessen Handy beschädigt haben. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen und insbesondere der Fahrer eines weißen Kleinwagens, der aufgrund des entgegenkommenden Lastwagens offenbar stark bremsen musste, werden gebeten sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden.