Vorfall in Leinfelden: Exhibitionist belästigt Frau auf Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt seit Mittwoch gegen einen Unbekannten, der auf dem Friedhof in Leinfelden onaniert haben soll. Dazu suchen die Ermittler Zeugen.











Am Mittwochmittag hat ein unbekannter Mann auf dem alten Friedhof in Leinfelden (Kreis Esslingen) eine 80-jährige Frau belästigt, indem er in der Öffentlichkeit masturbierte. Die Polizei ermittelt nun zu dem Vorfall und bittet um Zeugenhinweise, wie ein Sprecher berichtet.

Den Angaben zufolge war die Seniorin gegen 13.20 Uhr auf dem Friedhof in der Kirchstraße, als ihr der Mann auffiel. Er soll sie angeschaut und dabei masturbiert haben. Erst am Abend meldeten Dritte den Vorfall der Polizei. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und kräftig bis korpulent beschrieben. Er war dunkelhäutig, hatte schwarzes, kurzes, etwas gekräuseltes Haar und war mit einer blauen Jeans und einem blauen Hemd bekleidet. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 70 91 3 entgegen.