Vorfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt gegen einen Autofahrer, der vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Gegen einen 37-jährigen Autofahrer, der am Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, ermittelt das Polizeirevier Filderstadt. Die Polizei konnte ihn stoppen, verletzt wurde dabei niemand.















Leinfelden-Echterdingen - Ein Autofahrer, der mit erhöhter Geschwindigkeit auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs war, wurde gegen 22.45 Uhr der Polizei gemeldet. Die Polizei stoppte den Autofahrer daraufhin bei der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Mitte. Während der Kontrolle fuhr der Autofahrer los und flüchtete auf die A8 in Richtung Karlsruhe, hielt aber nach wenigen Minuten kurz vor dem Kreuz Stuttgart mit beschädigtem Reifen auf dem Standstreifen an. Eine Seitenscheibe des verschlossenen Autos musste eingeschlagen werden, da der Autofahrer sich weigerte den Anweisungen der Polizei nachzukommen. Der unverletzt gebliebene Autofahrer wurde festgenommen und musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.