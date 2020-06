1 Polizeibeamten haben einen Exhibitionisten in Stetten festgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Laut Polizei hat sich der 68-jährige Mann in der Nähe eines Spielplatzes in Leinfelden-Echterdingen selbst befriedigt. Gegen ihn wurde Anzeige gestellt.

Leinfelden-Echterdingen - Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag in Leinfelden -Echterdingen einen 68-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht exhibitionistische Handlungen durchgeführt zu haben. Laut Polizei hat sich der Mann um 16.50 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes in der Jahnstraße in Stetten selbst befriedigt. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann vor Ort festnehmen und kontrollieren. Gegen ihn wurde Anzeige gestellt.