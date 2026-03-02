Vorfall in Leinfelden-Echterdingen: Gefährliche Körperverletzung – Fahndung bisher erfolglos

1 Der Vorfall hat sich in Leinfelden an der Echterdinger Straße zugetragen. Foto: picture alliance/dpa

Am Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen 21-jährigen Pforzheimer in Leinfelden angegriffen. Die Polizei ermittelt.











Am Sonntagmorgen, 1. März, ist es an der Echterdinger Straße in Leinfelden zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach dem Stand der Ermittlungen traf sich gegen 2.45 Uhr ein 21-jähriger Pforzheimer mit seiner gleichaltrigen Ex-Freundin beim Sportgelände Goldäcker in Leinfelden. Laut Polizei kamen plötzlich zwei Autos auf ihn zugefahren, anschließend stiegen fünf bis sechs bislang unbekannte Personen aus und näherten sich ihm.

Das Opfer musste nicht ärztlich versorgt werden

Der 21-Jährige versuchte noch zu flüchten, dies gelang ihm aber nicht. Die Unbekannten stießen ihn zu Boden, schlugen mit Hiebwaffen auf ihn ein und besprühten ihn mit Pfefferspray. Das Opfer wurde leicht verletzt, musste aber in der Folge nicht ärztlich versorgt werden.

Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung im nahen Umfeld ein, diese blieb jedoch vorerst erfolglos. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen – diese dauern an und haben bisher noch keine neuen Erkenntnisse hervorgebracht (Stand Montagmittag).