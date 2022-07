1 Der Lkw kam in einem Vorgarten zum Stehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein herrenloser Lkw hat sich in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) selbstständig gemacht und ist gegen eine Hauswand geprallt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.















Link kopiert

Aus noch unbekannter Ursache hat sich ein Lkw am Donnerstagmorgen am Hans-Brümmer-Platz in Leinfelden-Echterdingen selbstständig gemacht und Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Kurz vor 5.15 Uhr rollte der Lkw nach den Angaben der Polizei ohne Fahrer die abschüssige Straße hinab und schob hierbei eine geparktes Auto gegen einen anderen Wagen. Danach überfuhr der Lkw ein Verkehrszeichen bevor er gegen eine Hauswand prallte und in einem Vorgarten zum Stehen kam.