1 Plötzlich soll ein Unbekannter einen 31-Jährigen durchs geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht geschlagen haben. Foto: pixabay

Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Schläfe. Die Polizei sucht Zeugen.















Zu einem kuriosen Vorfall, der sich am Samstag gegen 19.10 Uhr in der Rosensteinstraße in Kornwestheim ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 31-Jähriger hatte seinen Mercedes am Fahrbahnrand abgestellt und blieb bei laufendem Motor in seinem Fahrzeug sitzen. Hierbei unterhielt er sich mit seinem 30-jährigem Mitfahrer. Plötzlich und unvermittelt soll ein bislang unbekannter Täter an das Fahrzeug herangetreten sein und über das geöffnete Fahrerfenster mit der Faust ins Gesicht des 31-Jährigen geschlagen haben. Außerdem beleidigte der Täter das Opfer lauthals und rannte anschließend mit ein bis zwei weiteren unbekannten Personen davon.

Der mutmaßliche Täter soll einen schwarzen Vollbart gehabt haben und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Durch den Schlag erlitt das Opfer eine Platzwunde an der Schläfe. Zeugen, die Angaben machen können, wenden sich unter Telefon 07154/13130 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim.