Vorfall in Kohlberg: 16-Jähriger von Unbekanntem niedergeschlagen und beraubt

Vorfall in Kohlberg

1 Die Polizei ermittelt nach dem Raub und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag in Kohlberg (Kreis Esslingen) nach Zeugen. Ein unbekannter Jugendlicher soll einen 16-Jährigen unter anderem mit einem Hammer geschlagen und ihn ausgeraubt sein.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in Kohlberg (Kreis Esslingen) einen 16-Jährigen niedergeschlagen und beraubt. Nach Angaben der Polizei wurde der 16-Jährige dabei mit einem Motorradhelm und einem Hammer geschlagen.

Der Jugendliche wat gegen 16.40 Uhr in der Metzinger Straße vom Täter angesprochen worden. Unmittelbar schlug der Unbekannte den 16-Jährigen dann mit einem Motorradhelm ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Außerdem verletzte der den Jugendlichen mit einem Hammer am Arm, bevor er dessen Brusttasche entriss. Außerdem musste der Jugendliche weitere Gegenstände herausgeben. Der Täter flüchtete nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun Personen, die den Täter möglicherweise gesehen haben, um Hinweise.

Polizei bittet mit Beschreibung um Hinweise zum Räuber

Der Täter soll ebenfalls ein Jugendlicher gewesen sein, der zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Zip-Jacke mit aufgezogener Kapuze bekleidet war. Zuvor war er in Begleitung einer weiteren unbekannten Person auf einem rotweißen Motorroller mit Versicherungskennzeichen und Helmbox zum Tatort gefahren. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 an die Polizei zu wenden.