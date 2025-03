Vorfall in Kirchheim unter Teck: Seniorin in Krankenhaus schwer verletzt – Mitpatientin im Verdacht

1 Die Polizei ermittelt nach dem Angriff. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Kirchheim (Kreis Esslingen) wird am Sonntagmorgen eine 90-Jährige schwer verletzt in ihrem Zimmer in einem Krankenhaus aufgefunden. Offenbar hat ihre Zimmernachbarin die Frau mit einer Nagelschere angegriffen. Beide Frauen leiden an Demenz.











Eine 90-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen in einer Klinik in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Das Pflegepersonal fand sie nach Angaben der Polizei gegen 4.45 Uhr mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ihrem Patientenzimmer.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihre 86-jährige Mitpatientin. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Verdächtige ihre Zimmernachbarin mit einer Nagelfeile angegriffen haben.

Wie genau es zu der Tat kam, ist bislang unklar. Beide Frauen leiden an Demenz, was die Ermittlungen erschwert. Die 86-Jährige wurde nach dem Vorfall in eine psychiatrische Fachklinik verlegt.