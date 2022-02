1 Der 26-jährige Mann wehrte sich stark gegen die Polizisten und beleidigte sie mit nicht zitierfähigen Worten. (Symbolbild) Foto: dpa

In Kirchheim unter Teck wurde Samstagnacht ein 29-jähriger Mann festgenommen, nachdem er sich heftig gegen die Polizei wehrte. Die Nacht musste er aufgrund seiner starken Trunkenheit in einer Zelle verbringen.















In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde gegen 2.30 Uhr ein 26-jähriger Mann in Kirchheim unter Teck, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung jener, festgenommen. Der Mann besuchte mit Bekannten eine Gaststätte in der Jesinger Straße und weigerte sich die Zeche zu zahlen bzw. die Gaststätte zu verlassen, was zum Anruf bei der Polizei führte.



Doch selbst ein von den Beamten ausgesprochener Platzverweis beeindruckte den schwer betrunkenen 26-Jährigen nicht, so dass er schließlich vor der Gaststätte zu Boden gebracht wurde und man ihm Handschellen anlegen musste. Dabei leistete er heftigen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Den Rest der Nacht musste der 26-Jährige aufgrund seiner Trunkenheit in einer Zelle verbringen.