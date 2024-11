Vorfall in Kirchheim: Unbekannter attackiert und verletzt Busfahrer

1 Die Polizei ermittelt nach dem unbekannten Angreifer. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Marius Bulling

In Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Dienstagmorgen ein Unbekannter einen Busfahrer angegriffen und aus dem Bus gestoßen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.











Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Busfahrer angegriffen und verletzt. Die Polizei veröffentlicht nun eine Beschreibung des Angreifers und hofft auf Hinweise.

Wie ein Sprecher berichtet stieg der spätere Angreifer am Bahnhof in Kirchheim in den Bus der Linie 176 in Richtung Bissingen. Nachdem kein Haltesignal betätigt worden war, fuhr der Fahrer an der Haltestelle beim Polizeirevier in der Dettinger Straße vorbei. Der Mann beleidigte den Busfahrer daraufhin und ging ihn dann auch körperlich an. Mit einem Notfallhammer beschädigte er die Trennscheibe im vorderen Bereich des Busses und stieß den 66-jährigen Fahrer aus dem Bus, nachdem dieser angehalten hatte. Dabei verletzte er den Fahrer leicht.

Im Anschluss flüchtete der etwa 1,70 Meter große Unbekannte zu Fuß in Richtung Färberstraße. Er war laut Zeugenangaben etwa 30 Jahre alt und schwarzhaarig. Er trug eine blaue Herbstjacke und eine auffallende Umhängetasche in orangener Farbe. Zeugen, die den Unbekannten am Dienstagvormittag eventuell bereits am Bahnhof oder auch später gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 21 / 50 10 bei der Polizei zu melden.