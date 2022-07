1 Der unbekannte Täter flüchtete nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Unbekannter in einen Einkaufsmarkt in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen. Der Täter ergriff die Flucht jedoch ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Vermutlich durch die Alarmanlage gestört wurde ein Unbekannter, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Einkaufsmarkt in der Tannenbergstraße eingebrochen ist. Gegen 3.15 Uhr stemmte der Einbrecher die Eingangstür auf und drang in den Verkaufsraum ein. Nachdem er dort die Alarmanlage ausgelöst hatte, ergriff er, den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nach ohne Beute die Flucht.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der hinterlassene Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.