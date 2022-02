1 Der unbekannte Täter konnte nach einer körperlichen Auseinandersetzung flüchten. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Mittwochabend wurde eine 21-Jährige in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) in ihrer Wohnung von einem Mann angegriffen, der sich als Handwerker ausgab. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Gegen 18.30 Uhr klingelte ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in der Schöllkopfstraße an der Wohnungstür einer 21-Jährigen und gab sich als Handwerker aus. Der Täter behauptete, die Wohnung aufgrund eines möglichen Schimmelbefalls überprüfen zu müssen und trat ein. Nachdem er sich umschaute, ergriff der Täter die Hand der 21-Jährigen und versetzte ihr einen Stoß, worauf sie zu Boden fiel. Es kam laut Angaben der Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die Bewohnerin wehrte und der Angreifer die Flucht ergriff. Ein Zeuge, der die Hilferufe der 21-Jährigen hörte, rannte dem Täter über die Schöllkopfstraße in Richtung der Straße Badwiesen hinterher. Als der Unbekannte sich umdrehte und offenbar eine Pistole zog, brach der Zeuge die Verfolgung ab. Der Angreifer konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen entkommen. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzung.

Laut Polizeiangaben ist der Täter circa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er hat mittelblonde, kurze Haare, blaugrüne Augen und sprach Deutsch ohne Akzent. Der Mann trug dunkle Handwerkerkleidung, blaue Schuhüberzieher, blaue Handschuhe sowie eine Mütze und führte er eine Art Werkzeugkoffer mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind, Angaben zum Täter machen können oder selbst von dem vermeintlichen Handwerker angesprochen wurden, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden.