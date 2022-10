1 Anwohner bemerkten den Schwerverletzten und verständigten die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein schwer verletzter Mann ist in der Nacht zum Dienstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) aufgefunden worden. Das Polizeirevier Kirchheim bittet um Zeugenhinweise.















Ein in der Nacht zum Dienstag im Kirchheimer Stadtteil Nabern (Kreis Esslingen) aufgegriffener, schwer verletzter Mann gibt Rätsel auf.

Laut der Polizei hatten zunächst Anwohner gegen 3.30 Uhr einen vor einem Haus in der Brühlstraße herumschreienden Mann gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung sei dem nachgegangen und habe in der Nähe der Zehntscheuer in der Kirchheimer Straße den schwer verletzten 33-Jährigen angetroffen, auf welchen die Personenbeschreibung der Zeugen gepasst habe. Er sei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden.

Noch sei unklar, wo sich der rumänisch sprechende Mann, der nicht aus dem hiesigen Raum stamme, vor seinem Aufgreifen aufgehalten und wie er sich die teils blutenden Verletzungen zugezogen habe. Laut der Polizei sei er möglicherweise gestürzt. Zur Aufklärung des Sachverhalts habe der Verletzte bisher nicht wesentlich beigetragen. Deshalb könne auch eine Straftat nicht ausgeschlossen werden. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und korpulent, hat braunes Haar sowie einen braunen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Trainingshose, einem schwarzen T-Shirt, einer grünen Trainingsjacke und einer darüber getragenen schwarzen Jacke bekleidet. Die Polizei, Telefon 0 70 21 / 50 10, bittet um Zeugenhinweise.