Vorfall in Kirchheim: Mann hält Kinder fest und verlangt Geld – Zeugen gesucht

Vorfall in Kirchheim

1 Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag in Kirchheim ereignet hat. Ein Unbekannter hielt dort zwei Kinder fest und forderte Geld von ihnen (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Kirchheim (Kreis Esslingen). Ein Unbekannter hält dort zwei Jungen fest und verlangt Geld von ihnen. Die Hintergründe.











Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei Jungen im Alter von acht und neun Jahren festgehalten. Anschließend forderte er Geld von ihnen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an der Alleenschule in der Jahnstraße. Die beiden Jungen überquerten demnach gegen 7.45 Uhr den Schulhof, als sie von dem bislang unbekannten Mann festgehalten wurden. Er soll sie anschließend aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Die Schüler sollen daraufhin nach dem Mann getreten, sich losgerissen und in die Schule gelaufen sein. Dort erzählten sie den Vorfall. Die Polizei wurde verständigt.

So sieht der Unbekannte aus

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Den Zeugen zufolge hatte er lange braune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zudem trug er einen Mehrtagebart. Zur Tatzeit war er demnach mit einer Bluejeans, einem grauen Hemd und schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug eine schwarze Wintermütze und eine dunkle Brille. Er soll Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen.