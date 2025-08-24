Vorfall in Kirchheim: Männer schlagen auf 27-Jährigen ein

1 Die Polizei wurde zu einer Auseinandersetzung dreier Männer nach Kirchheim gerufen. Foto: dpa/Soeren Stache

Drei Männer sind in der Plochinger Straße in Kirchheim miteinander in Streit geraten.











Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagvormittag um 9.30 Uhr in der Plochinger Straße in Kirchheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde während des Streits nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein 27-Jähriger abwechselnd von zwei 56- und 37-jährigen Männern geschlagen.

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen, insbesondere einen unbekannten Fahrzeugführer, der zur Tatzeit an der Personengruppe vorbeigefahren sein soll. Personen, die die Tat beobachtet haben, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07021 / 5010 melden.