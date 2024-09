Vorfall in Kirchheim: Junge Männer greifen elfjähriges Mädchen an

1 Unbekannte Männer sollen versucht haben, sie zu schlagen, berichtete ein elfjähriges Mädchen aus Kirchheim der Polizei (Symbolbild). Foto: imago//Liesa Johannssen

Zwei unbekannte Männer sollen in Kirchheim eine Elfjährige tätlich angegriffen haben. Laut Angaben des Mädchen haben die Täter sie am Donnerstagmorgen in der Armbruststraße bei einer Sporthalle zuerst herumgeschubst, dann versucht zu schlagen.











Link kopiert

Nachdem eine Elfjährige am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Armbruststraße in Kirchheim körperlich attackiert worden sein soll, sucht die Polizei Zeugen. Eigenen Angaben zufolge hielt sich das Mädchen im Bereich einer Sporthalle und eines Fußwegs Richtung Bismarckstraße auf. Dort soll sie von zwei etwa 18 bis 20 Jahre alten Männern hin und her geschubst worden sein. Als einer der beiden zu einem Schlag ausholte, versetzte sie diesem offenbar einen Tritt, sodass er zu Boden fiel. Anschließend fuhr sie mit ihrem Rad davon. Einer der Männer soll etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein und eine Gesichtsmaske getragen haben. Sein Begleiter war etwa einen Kopf größer und hatte einen Schnurrbart. Zeugen können sich melden unter Tel. 07021/501-0.