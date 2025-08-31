1 Polizei und Feuerwehr sind am Samstagnachmittag in Kirchheim zu einem Brand gerufen worden. Foto: picture alliance / Jens Büttner

Zu einem angeblichen Dachstuhlbrand sind Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag in Kirchheim gerufen worden.











Feuerwehr und Polizei sind am Samstagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand in der Eugenstraße in Kirchheim gerufen worden. Laut Polizei konnte der Hauseigentümer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ein in Brand geratenes Photovoltaikpanel auf dem Dach des Gebäudes mit Hilfe eines Gartenschlauchs löschen.

Ursache für Brand in Kirchheim ist laut Polizei wohl technischer Defekt

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausgerückt war, demontierte anschließend das in Brand geratene Panel. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich laut Polizei um einen technischen Defekt gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert, am Dachstuhl entstand kein Schaden.