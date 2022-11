Vorfall in Kirchheim

1 Die Unbekannten flüchteten, als die Bewohner nach Hause kamen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Nicolas Armer

Unbekannte Täter sind laut Polizeiangaben am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen, von den Bewohnern überrascht worden und anschließend geflüchtet.















Zwei Einbrecher sind am Dienstagabend in einem Einfamilienhaus in Kirchheim (Kreis Esslingen) von den Hausbewohnern überrascht worden und anschließend geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Unbekannten über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Plochinger Steige und durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen. Die Einbrecher flüchteten über den Garten in Richtung Hohenreisach, als sie bemerkten, dass die Bewohner gegen 18 Uhr nach Hause kamen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen, darunter auch Polizeihundeführer sowie ein Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen.