Vorfall in Kirchheim: Betrunkener packt Rettungssanitäterin am Arm und bedroht Polizisten

Ein betrunkener 36-Jähriger sorgt am Freitag in Kirchheim unter Teck für Unruhe. Erst packt er eine Rettungssanitäterin am Arm, dann beleidigt und bedroht er Polizisten.











Ein 36-Jähriger hat am Freitagmittag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eine Rettungssanitäterin angegriffen und Polizeibeamte bedroht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rettungsleitstelle eine augenscheinlich betrunkene Person auf dem Postplatz in Kirchheim gemeldet. Als die Rettungskräfte gegen 14.30 Uhr eintrafen, wurde der Mann sofort aggressiv und ergriff eine Rettungssanitäterin am Arm. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen, konnte aber ihren Dienst fortsetzen.

Der betrunkene Mann beleidigte auch die Polizeibeamten, die vor Ort waren, und bedrohte sie. Wegen seines aggressiven Verhaltens brachten diese laut der Polizei den 36-Jährigen zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Da von weiteren Störungen seinerseits ausgegangen werden musste, wurde der Mann im Anschluss auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und sieht nun einer Reihe von Strafanzeigen entgegen.