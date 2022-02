1 Die beiden jungen Männer werden von der Polizei gesucht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Zwei Männer bestehlen eine 28-jährige Badmintonspielerin, sie bemerkt die Diebstahl und verfolgt die beiden Unbekannten. Die Polizei bittet um Mithilfe.















Kirchheim unter Teck - Nach einem versuchten Diebstahl eines Badmintonschläger verfolgt die bestohlene Frau die beiden Täter. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag um 18.25 Uhr spielte die 28-Jährige in der Sporthalle der Max-Eyth-Schule Badminton. Gleichzeitig betraten zwei männliche Personen die Sporthalle und entwendeten einen in einer Garage, in der Sportgeräte gelagert werden, abgelegten Ersatzschläger. Daraufhin rannten die Beiden aus der Sporthalle, wobei sie von der Frau verfolgt wurden. In der Schöllkopfstraße ließen die Täter den entwendeten Badmintonschläger schließlich fallen und setzten ihre Flucht fort.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: europäisches Erscheinungsbild, etwa 17 bis 20 Jahre alt, beide sind etwa 170 Zentimeter groß bei normaler Statur. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke, eine Jogginghose und Sneaker.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Kirchheim unter Teck, Telefon 07021/5010 in Verbindung zu setzen.