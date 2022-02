1 Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Sonntagmorgen ist es in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einem Bistro am Bahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.















Kirchheim - Zu einer Auseinandersetzung ist es laut Polizei am frühen Sonntagmorgen in einem Bistro am Bahnhof in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) gekommen. Um kurz nach vier Uhr hatten ein 25-Jähriger und sein bislang unbekannter Begleiter rechte Parolen in der Gaststätte gerufen und wurden von einem 31 Jahre alten Gast aufgefordert, dies zu unterlassen. Dabei soll es zu Streit und Rangeleien zwischen dem Gast, dem 25-Jährigen und seinem Begleiter sowie einem weiteren Unbekannten, der sich ebenfalls einmischte, gekommen sein. Bei der körperlichen Auseinandersetzung ging eine Glasscheibe zu Bruch und der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden bislang Unbekannten hatten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt entfernen können. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.