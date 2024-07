Vorfall in Kirchheim: 56-Jähriger leblos auf Firmengelände gefunden – im Krankenhaus verstorben

1 Nachdem der 56-Jährige zunächst reanimiert werden konnte, wurde er mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen. Dort starb er am Freitag. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Am Donnerstag ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Die Umstände seines Todes sind noch völlig unklar. Auch ein Fremdverschulden kann die Polizei am Freitagnachmittag nicht ausschließen.











Auf einem Firmengelände in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagnachmittag ein Mitarbeiter einen nicht ansprechbaren 56-Jährigen entdeckt. Trotz Reanimation an der Unglücksstelle und einem Transport per Helikopter ins Krankenhaus starb der Mann noch am selben Abend, berichtet die Polizei.

„Die Ermittlungen laufen aktuell in alle Richtungen“, sagt eine Polizeisprecherin unserer Zeitung. Auch ein Fremdverschulden könne man zur Stunde (Stand 16.40 Uhr) nicht ausschließen. Weitere Informationen seien erst Anfang der kommenden Woche zu erwarten. Zur Zeit seien die Ermittler der Kriminalpolizei noch damit beschäftigt, mögliche Zeugen zu identifizieren und zu befragen. Der Mann war am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in der Nürtinger Straße gefunden worden.