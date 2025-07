Vorfall in Kirchheim: 19-Jähriger greift Männer vor Supermarkt an – Polizei bringt ihn in Klinik

19-Jähriger greift Männer vor Supermarkt an – Polizei bringt ihn in Klinik

1 Die Polizei brachte den jungen Mann in eine Fachklinik. (Symbolfoto) Foto: imago images/Einsatz-Report24

Ein 19-Jähriger hat am Sonntag in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei Männer angegriffen und ein Fahrrad gestohlen. Offenbar befand er sich in psychischem Ausnahmezustand.











Ein 19-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in der Jesinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei Männer vor einem Einkaufsmarkt mit einem länglichen Gegenstand bedroht. Der junge Mann hat die 23-Jährigen plötzlich mit dem Gegenstand angegriffen, berichtet die Polizei.

Die beiden Männer flüchteten daraufhin und wurden nicht verletzt. D 19-Jährige stahl danach das Fahrrad eines der beiden Männer und fuhr damit weg.

Die Polizei konnte den Angreifer im Zuge der Fahndung wenig später in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen. In der Umgebung stellten die Beamten neben dem Fahrrad auch einen Holzstab sicher, bei dem es sich um den Gegenstand des Angriffs handeln könnte. Der psychisch auffällige 19-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat ihn in eine Fachklinik gebracht. Der junge Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.